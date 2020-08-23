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326 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في فلسطين ترتفع إلى 25.033

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326 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في فلسطين ترتفع إلى 25.033 326 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في فلسطين ترتفع إلى 25.033
الفيروس أودى بحياة 5 أشخاص خلال 24 ساعة

326 حالة جديدة.. إصابات

سجلت الأراضي الفلسطينية 326 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وخمس حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الأحد).

وبينت الوزيرة أن محافظة رام الله والبيرة سجلتا حالتي وفاة، فيما سجلت محافظة الخليل ثلاث وفيات.

وأضافت أن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 176 حالة تلتها محافظة بيت لحم بإجمالي 34 إصابة، بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية، وفقاً لـ"رويترز".

وأشارت مي الكيلة إلى أن هناك 30 مريضاً من المصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم أربعة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات منذ انتشار في مارس (آذار) الماضي بلغ 25.033 حالة، تعافى منها 16.078، فيما بلغ عدد الوفيات 143.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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