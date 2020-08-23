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أمير الرياض يشكر الجربا لدعمه "خيرات"

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بمليون ومائة ألف ريال

أمير الرياض يشكر الجربا لدعمه

قدّم أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري لمجلس إدارة جمعية "خيرات" لحفظ النعمة، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز؛ الشكر والتقدير إلى العضو الفخري للجمعية الشيخ المهندس فرحان بن نايف الفيصل الجربا؛ لدعمه الدائم والمستمر لأنشطة وبرامج "خيرات".

وبعث خطابًا رسميًّا، جاء فيه: "نشير إلى شراكتكم مع جمعية خيرات لحفظ النعمة ومساهمتكم في دعم مشاريعها وأنشطتها للعام 2020، بمبلغ 952,920 ريالًا، ودعمكم خلال أزمة جائحة كورونا بمائة ألف ريال، للمساهمة في التخفيف على الأسر المتضررة خلال الجائحة، ويطيب لي أن أتقدم لكم والقائمين معكم بالشكر على جهودكم الطيبة في دعم مشاريع الجمعية، متمنياً لكم وللجميع دوام التقدم والسداد وتقبلوا وافر تحياتنا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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