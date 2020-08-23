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الشرقية.. عودة عن بُعد لأكثر من 30 ألف معلم ومعلمة وتوزيع كتب لنصف مليون طالب وطالبة

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الإجراءات الاحترازية حاضرة لضمان التباعد الجسدي

الشرقية.. عودة عن بُعد لأكثر من 30 ألف معلم ومعلمة وتوزيع كتب لنصف مليون طالب وطالبة

عاد أكثر من 30500 ألف معلم ومعلمة إلى مدارسهم التابعة للتعليم بالمنطقة الشرقية عن بُعد صباح اليوم الأحد، فيما استكملت مدارس المنطقة خطة توزيع الكتب الدراسية على الطلاب أو أولياء أمورهم وفقاً للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية بما يضمن تطبيق التباعد الجسدي ولبس الكمامة وفحص الحرارة.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية، سعيد الباحص: إن مدارس إدارة التعليم في المنطقة الشرقية تستكمل خطة توزيع الكتب الدراسية لنحو 428 ألف طالب وطالبة لنحو 1819 مدرسة ضمن إجراءات احترازية ووقائية ووفق جداول زمنية لاستلام الكتب للحد من الازدحام.

وأشار إلى أنه يتم إبلاغ أولياء الأمور والطلاب بالمواعيد عبر الرسائل النصية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدرسة لاستلام الكتب حسب الموعد؛ حيث وضعت كل مدرسة ملصقات أرضية تحدد مسارات كل ولي أمر أو طالب، مع وضع حواجز لتنظيم طابور الانتظار بما يضمن التباعد بين كل شخصين بما لا يقل عن مترين، كما يُلزم منسوبو المدارس والطلاب وأولياء الأمور بارتداء الكمامة طوال الوقت.

وأشار "الباحص" إلى أن المدارس توفر معقمات الأيدي في مداخل المدرسة وعلى طاولات توزيع الكتب؛ لضمان عملية التعقيم بعد كل استلام، موضحاً أن المدارس وضعت الدليل الإرشادي في أماكن بارزة ليتسنى للمستفيدين الاطلاع ولتطبيق كافة التدابير الوقائية.

الشرقية.. عودة عن بُعد لأكثر من 30 ألف معلم ومعلمة وتوزيع كتب لنصف مليون طالب وطالبة

الشرقية.. عودة عن بُعد لأكثر من 30 ألف معلم ومعلمة وتوزيع كتب لنصف مليون طالب وطالبة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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