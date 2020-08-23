قنبلة يدوية قديمة تتسبب في انفجار ضخم بجبل لبنان

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الهلع يسيطر على السكان

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن دوي انفجار ضخم سُمِع اليوم (الأحد) في محافظة جبل لبنان الواقعة جنوب العاصمة بيروت، بالمنطقة الواقعة بين بلدتي برجا وبعاصير، وتحديداً بالقرب من موقع جبانة بعاصير الجديدة.

وبينت الوكالة أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نتج عن قنبلة يدوية قديمة كانت بالقرب من المكان منذ فترة، وانفجرت بسبب اشتعال حريق على مقربة من جبانة بلدة بعاصير من دون تسجيل وقوع إصابات، وفقاً لـ"سبوتينك".



وأضافت أن الانفجار تسبب في حالة من الهلع والخوف لدى اللبنانيين.

