شرطة الرياض تطلق مبادرة "مُتقن" للجودة الشاملة

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تهدف لتحسين مستوى الكفاءة وتطوير الأعمال

انطلقت، صباح اليوم، مبادرة شرطة منطقة الرياض للجودة الشاملة (مُتقن)، والتي تتضمن حزمة من البرامج والمحاضرات المتنوعة للمنسوبين والمنسوبات من عسكريين ومدنيين في مختلف المجالات الإدارية والتطويرية، تهدف إلى تحسين مستوى الكفاءة وتطوير الأعمال وفق متطلبات العمل الأمني والجنائي والإداري.

وفي كلمته الافتتاحية، تطرق مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، إلى مفاهيم الجودة الشاملة وانعكاساتها على مهنية منسوبي ومنسوبات شرطة منطقة الرياض، والتي تتماشى مع برامج التطوير والتدريب المستمر؛ سعياً لتحقيق الأهداف المرجوة والوصول إلى الجودة في مخرجات العمل الأمني ميدانياً وإدارياً.

وبدوره، أوضح مدير شعبة الجودة بشرطة منطقة الرياض المقدم دكتور علي بن ابراهيم الخريجي، أن مبادرة (متقن) تهدف من خلال برامجها إلى تطوير الكوادر البشرية وتستمر على مدى خمسة أيام بمحاور ومواضيع متنوعة للمهارات الوظيفية، يقدمها عدد من المنسوبين من ذوي الخبرة والكفاءة، والتزام الجميع من محاضرين ومتدربين بتطبيق البروتوكولات الاحترازية المعتمدة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقصَّ الشريط إيذاناً بانطلاق المبادرة وذلك بالقاعة الرئيسية بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري، بحضور نائب مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن خالد العتيبي، ومساعد مدير شرطة منطقة الرياض لشؤون الأمن اللواء منصور بن ناصر العتيبي، وعدد من الضباط والمختصين

شرطة منطقة الرياض مبادرة مُتقن