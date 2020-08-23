"الحميدان": التعليم عن بُعد أثبت نجاحًا وعوّض فاقد العملية التعليمية

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قال: جامعة جدة تركز على الجودة والحرص على سلامة أبنائها وبناتها الطلاب

أكّد رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، أن وسائل التعليم الحديثة وآليات التعليم عن بُعد أثبتت نجاحها في إيصال العملية التعليمية وتعويض الفاقد التعليمي.

وأشار إلى أن الظروف الاستثنائية التي ينطلق فيها هذا الفصل الجامعي الأول تعدّ امتداداً للظروف الاستثنائية التي شهدها الفصل الثاني من العام الماضي بسبب جائحة كورونا، وأن أساليب التعليم عن بُعد ستكون العنصر الأساسي في العملية التعليمية.

وبيّن الدكتور الحميدان أن الجامعة بهيئتيها التعليمية والإدارية تحرص على توفير بيئة تعليمية جامعية تركز على الجودة، مع الحرص على سلامة أبنائها وبناتها الطلاب وضمان تلقيهم تعليمهم الجامعي بالشكل المأمول وتطبيق (البروتوكولات) الصحية والتعليمات التي أصدرتها الجهات ذات العلاقة.

ورحّب بأبنائه وبناته طلاب جامعة جدة وطالباتها بمناسبة انطلاق العام الجامعي الجديد ١٤٤٢هـ، كما هنّأ جميع المقبولين والمقبولات على انضمامهم لهذا الصرح العلمي في جامعة جدة "جامعة قادة المستقبل".رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان