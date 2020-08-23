"صفحي" يترأس الاجتماع الأول لمجلس جامعة بيشة

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ثمّن الدعم اللامحدود من ولاة الأمر للمؤسسات التعليمية والأكاديمية

ترأس رئيس جامعة بيشة الدكتور محمد بن محسن صفحي، اليوم الأحد، الاجتماع الأول لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1441-1442هـ "عن بعد"، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد الصالح، ووكلاء الجامعة.

وفي مستهلّ الاجتماع رفع رئيس الجامعة الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الثقة السامية بتعيينه رئيسًا لجامعة بيشة، مهنئًا القيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة شفاء خادم الحرمين الشريفين ونجاح العملية الجراحية التي أجراها أيده الله مؤخرًا.

وثمّن الدعم اللامحدود من ولاة الأمر للفرد والمجتمع والمؤسسات التعليمية والأكاديمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد، واصلًا الشكر لوزير التعليم على متابعته المستمرّة ودعم الجامعة في تحقيق أهدافها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.

ووافق المجلس على إقرار برنامج بكالوريوس تصميم الأزياء في كلية الاقتصاد المنزلي، وبرنامج دبلوم هندسة التشييد والبناء في كلية المجتمع، وبرنامج دبلوم إدارة السجلات الصحية في كلية المجتمع، بالإضافة إلى إقرار اللائحة التنظيمية لمعهد البحوث والاستشارات، وخطة برنامج ماجستير الآداب في اللغة العربية تخصص الآداب والنقد في كلية الآداب. كما بحث المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة لأعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الجامعة، واتخذ حيالها القرارات اللازمة.

رئيس جامعة بيشة الدكتور محمد بن محسن صفحي