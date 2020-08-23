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افتتاح قسم جراحة اليوم الواحد بمستشفى المدينة المنورة

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افتتاح قسم جراحة اليوم الواحد بمستشفى المدينة المنورة افتتاح قسم جراحة اليوم الواحد بمستشفى المدينة المنورة
يحتوي على 27 سريرًا مجهزًا بأحدث التجهيزات والمعدات الطبية والتقنية

افتتاح قسم جراحة اليوم الواحد بمستشفى المدينة المنورة

افتتحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ممثلة في تجمع مستشفى المدينة المنورة اليوم قسم جراحة اليوم الواحد لجميع أقسام وتخصصات المستشفى، ومنها عيادات الأنف والأذن والحنجرة وعيادات العظام والباطنية وقسم الجراحة العامة.

وأوضح المدير التنفيذي لتجمع مستشفى المدينة المنورة الدكتور إبراهيم زبيري، أن قسم جراحة اليوم الواحد يحتوي على 27 سريرًا مجهّزًا بأحدث التجهيزات والمعدات الطبية والتقنية لخدمة أهالي المنطقة وزوارها، منوهًا إلى الدعم الكبير الذي تلقّاه مستشفى المدينة المنورة من وزارة الصحة ممثلة في صحة المنطقة للوصول لطاقته الاستيعابية الكاملة وفق الخطة المعتمدة، وهو ما سيسهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة وتحقيق رضا المستفيدين.المديرية العامة للشؤون الصحية المدينة المنورة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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