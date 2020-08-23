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شاهد.. مدير تعليم شقراء يتفقد المدارس وتوزيع الكتب على أولياء أمور الطلاب

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أعلن أنه سيتم البدء في تدريب الهيئة التعليمية على منصة "مدرستي"

شاهد.. مدير تعليم شقراء يتفقد المدارس وتوزيع الكتب على أولياء أمور الطلاب

تفقد مدير تعليم شقراء الدكتور خالد الشبانة، مدارس المحافظة في اليوم الأول لعودة المعلمين، وتوزيع الكتب الدراسية على الطلاب.


وشارك "الشبانة" والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور عادل بن منير الزايدي، ومشرف المقررات إبراهيم بن محمد الحسن، في توزيع الكتب على الطلاب وأولياء أمورهم، واطلع على إجراءات المدارس الصحية الاحترازية والوقائية التي تطبقها المدارس.


واطلع "الشبانة" ومساعده على إجراءات رفع الجدول المدرسي في منصة "مدرستي"، وتوزيع دوام المعلمين خلال الأسبوع الأول وخطة المدارس لبدء الدراسة.


كما اطلع على التجهيزات التقنية للمدارس التي تمكن المعلم من دخول المنصة خلال دوامه في المدرسة.


وأكد أنه خلال هذا الأسبوع سيتم تدريب المشرفين على منصة "مدرستي" والتعامل مع التعليم عن بعد، يلي ذلك تدريب قادة وقائدات المدارس، ثم المعلمين والمعلمات، وستكون جاهزية المدارس متكاملة من أول يوم دراسي للدخول للمنصة وتوجيه الطلاب لعملية التعلم عن بعد.

وأشاد بجهود قادة المدارس بتفعيل وسائل التواصل الاجتماعي للمدرسة للإعلان عن آلية وتنظيم توزيع الكتب حسب المرحلة الدراسية خلال هذا الأسبوع، حتى يتمكن الطلاب من البداية الجادة للتعلم عن بعد من أول يوم من الدراسة عبر منصة "مدرستي".

شاهد.. مدير تعليم شقراء يتفقد المدارس وتوزيع الكتب على أولياء أمور الطلاب

شاهد.. مدير تعليم شقراء يتفقد المدارس وتوزيع الكتب على أولياء أمور الطلاب

شاهد.. مدير تعليم شقراء يتفقد المدارس وتوزيع الكتب على أولياء أمور الطلاب

شاهد.. مدير تعليم شقراء يتفقد المدارس وتوزيع الكتب على أولياء أمور الطلاب

شاهد.. مدير تعليم شقراء يتفقد المدارس وتوزيع الكتب على أولياء أمور الطلاب

شاهد.. مدير تعليم شقراء يتفقد المدارس وتوزيع الكتب على أولياء أمور الطلاب

شاهد.. مدير تعليم شقراء يتفقد المدارس وتوزيع الكتب على أولياء أمور الطلاب

شاهد.. مدير تعليم شقراء يتفقد المدارس وتوزيع الكتب على أولياء أمور الطلاب

شاهد.. مدير تعليم شقراء يتفقد المدارس وتوزيع الكتب على أولياء أمور الطلاب

مدير تعليم شقراء خالد الشبانة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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