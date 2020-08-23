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رداً على أنباء رحيله.. جماهير "النصر": "أمرابط خط أحمر"

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رداً على أنباء رحيله.. جماهير "النصر": "أمرابط خط أحمر" رداً على أنباء رحيله.. جماهير "النصر": "أمرابط خط أحمر"
بعد أحاديث عن رغبة "فيتوريا" في استبداله

رداً على أنباء رحيله.. جماهير

أطلقت جماهير نادي النصر، تحذيراً لمجلس إدارة ناديها من مغبة التفكير في إبعاد اللاعب المغربي نور الدين أمرابط، عقب تداول أنباء عن إمكانية رحيله.

وكانت عدة مصادر قد تحدثت عن رغبة فيتوريا، مدرب النصر في تبديل اللاعب نور الدين أمرابط والتعاقد مع غيره.

وأطلقت جماهير النصر وسماً عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حذرت فيه إدارتها من رحيل اللاعب، حيث حمل الهاشتاج عنوان "أمرابط خط أحمر".

ونفت مصادر قريبة من إدارة النصر وجود أي نية في رحيل اللاعب، مشددة على أن تلك الشائعات تطلق لإحباط اللاعبين وتكون بهدف تعثر الفريق في منافسته الحالية على لقب الدوري.جماهير نادي النصر نور الدين أمرابط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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