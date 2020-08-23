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سيول تركيا.. مقتل 5 أشخاص وفقدان 12

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سيول تركيا.. مقتل 5 أشخاص وفقدان 12 سيول تركيا.. مقتل 5 أشخاص وفقدان 12
هطول الأمطار فاق معدله

سيول تركيا.. مقتل 5 أشخاص وفقدان 12

قُتل 5 أتراك وفُقد 12 آخرون، في السيول التي تجتاح منطقة البحر الأسود في شمال تركيا، بحسب ما ذكر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الأحد.

وبين "صويلو" أن أحد القتلى جندي، وأنه جرى إنقاذ 133 مواطناً حتى الآن، وفقاً لما أورد " اليوم".

من ناحيته، أوضح وزير الزراعة والغابات التركي بكر باكديميرلي، أن هطول الأمطار في جيرسون تجاوز متوسط شهر أغسطس بمقدار 1.5 مرة.

وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يُرى فيها تدفق المياه بهذا الشكل، وسيولا من هذا القبيل.تركيا سيول تركيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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