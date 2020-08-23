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كورونا في 3 دول إفريقية.. 59 إصابة جديدة في السودان والتوغو 36 والسنغال 99

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كورونا في 3 دول إفريقية.. 59 إصابة جديدة في السودان والتوغو 36 والسنغال 99 كورونا في 3 دول إفريقية.. 59 إصابة جديدة في السودان والتوغو 36 والسنغال 99
خلال الـ 24 ساعة الماضية

كورونا في 3 دول إفريقية.. 59 إصابة جديدة في السودان والتوغو 36 والسنغال 99

سجّلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 3 حالات وفاة، و16 حالة تعافٍ.

وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة -منذ بداية الجائحة في السودان- ارتفعت إلى 12682، متضمنة 815 وفاة، فيما بلغت جملة المتعافين 6482 حالة.

التوغو

سجلت التوغو خلال الساعات الـ 24 الماضية 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة في التوغو في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 1275 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 27 حالة.

السنغال

سجلت السنغال خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة في السنغال في بيان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 12 ألفاً و940 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 269 حالة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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