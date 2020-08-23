ما هو الحد الأدنى للراتب الشهري لفتح حساب بنكي إسلامي في الإمارات؟

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تعرّف على مزايا فتح حساب بنكي إسلامي والاستعانة بالخدمات المصرفية الشرعية

ينظر البعض إلى الحساب البنكي باعتباره أحد العلامات الرئيسية الدالة على الوصول إلى مرحلة النضج، وفي عصرنا الحديث، بات من المستحيل أداء وظيفتك والحصول على راتبك، وإدارة أمورك المالية بدون وجود حساب بنكي. تختلف السياسات والقواعد والخدمات المتاحة للعملاء من بنك إلى آخر، بل ومن بلد إلى أخرى. وتبدو هذه الاختلافات أكثر وضوحًا عند الحديث عن الحسابات البنكية الإسلامية، والتي تختلف خصائصها عن نظيرتها من الحسابات البنكية "العادية".

كيف تفتح حسابًا بنكيًا إسلاميًا وما هو الحد الأدنى للراتب الشهري الذي يؤهلك للقيام بهذه الخطوة في الإمارات؟

ستجد الإجابة على هذه التساؤلات وغيرها في هذه المقالة.

أنواع الحسابات البنكية الإسلامية

قبل أن نناقش مزايا وخصائص الحسابات البنكية الإسلامية، من المهم استعراض الأنواع المختلفة لهذه النوعية من الحسابات المصرفية في الإمارات. يشمل ذلك:

§ حساب التوفير الإسلامي – يتم إيداع الأموال في هذه الحسابات لاستثمارها في أصول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتقوم على مشاركة الأرباح والخسائر بين صاحب الحساب والبنك.

§ الحساب الجاري الإسلامي – يتم إيداع الأموال في هذه الحسابات في شكل قروض بدون فوائد يعطيها صاحب الحساب إلى البنك.

§ حساب الودائع الثابتة الإسلامي – في حين تحظر الشريعة الإسلامية الربا، فإنها تسمح بكسب عوائد على استثماراتك. يستخدم البنك الأموال المودعة في هذه الحسابات لشراء سلع متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

مزايا الحساب البنكي الإسلامي

دعنا نفترض أنك لا تملك في الوقت الحالي حسابًا بنكيًا إسلاميًا وتفكر في الإقدام على هذه الخطوة. من الطبيعي أن تتساءل عن المزايا التي يمكن أن تتوقعها عند فتح هذه النوع من الحسابات المصرفية.

حسنًا، يعتمد الأمر برمته على المفهوم الفريد للخدمات المصرفية الإسلامية. كما تعرف بالفعل، تعتمد الصيرفة الإسلامية على قوانين الشريعة الغراء وتلتزم بمبادئها.

بشكل عام، هناك مزايا هائلة لفتح حساب بنكي إسلامي والاستعانة بالخدمات المصرفية الإسلامية عمومًا، والتي يمكن إيجاز بعضها في السطور التالية:

§ تعتمد على فكرة المشاركة في الربح وتقاسم المخاطر بين كلاً من البنك والعميل.

§ متاحة للجميع وليس فقط المسلمين.

§ تلبي جوانب أخلاقية ودينية متعددة.

§ الإنصاف والشفافية.

§ لا توجد معاملات تعتمد على المضاربة.

ما هو الحد الأدنى للراتب لفتح حساب بنكي إسلامي في الإمارات؟

لا توجد شروط موحدة فيما يتعلق بالحد الأدنى للراتب المطلوب لفتح حساب بنكي لدى بنوك الإمارات. في حين يتراوح الحد الأدنى للراتب في بعض البنوك حول 5,000 درهم، فإن بنوكًا أخرى تشترط حدًا أعلى، على سبيل المثال 8,000 درهم، فيما تفرض بنوك أخرى قيودًا أقل، حيث تقبل فتح حساب مصرفي براتب لا يتجاوز 3,000 درهم. بعض البنوك الأخرى لا تفرض بتاتًا أي اشتراطات تتعلق بالحد الأدنى للراتب الشهري أو متوسط الرصيد.

ما هي معايير الأهلية؟

هناك تباين في معايير الأهلية المطلوب استيفاؤها لفتح حساب بنكي إسلامي في الإمارات، حيث تختلف الشروط من بنك إلى آخر. ربما الشرط الوحيد الذي تجمع عليه كافة البنوك تقريبًا هو معيار الحد الأدنى للراتب الشهري على النحو الذي شرحناه آنفًا.

قد تشمل المعايير الأخرى:

§ ألا يقل العمر عن 18 عامًا (لحسابات التوفير) أو 21 عامًا (لحسابات الراتب والحسابات الجارية).

§ أن يكون مواطنًا إماراتيًا.

§ أن يكون مقيمًا في الإمارات.

§ أن يكون مقدم الطلب موظفًا براتب (حساب الراتب).

لفتح حساب مصرفي إسلامي، سيتعين عليك زيارة أقرب فرع للبنك الذي تنوي التعامل معه. وبطبيعة الحال، سيتعين عليك تقديم الوثائق الضرورية لفتح الحساب، مع العلم أن نوعية الوثائق المطلوبة تختلف بحسب نوع الحساب واشتراطات البنك نفسه. ولكنها تشمل في معظم الحالات ما يلي:

§ تعبئة استمارة تقديم الطلب.

§ أصل وصورة جواز السفر أو خلاصة القيد.

§ الوثائق المتعلقة بالنشاط التجاري إذا كنت ترغب في فتح حساب لشركتك. قد يشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر تقديم السجلات التجارية ورخصة الأعمال، شهادة مُصَدقة من الغرفة التجارية.

يستطيع الوافدون فتح حساب بنكي إسلامي أيضًا، حيث سيحتاج الوافد في هذه الحالة إلى تقديم جواز سفر مصحوب بتأشيرة إقامة سارية، صورة من بطاقة هوية إماراتية لممثل المساهم، الإفصاح عن مصدر الأموال، وغيرها من الوثائق القانونية التي قد يطلبها البنك.

أفضل البنوك لفتح حسابات إسلامية في الإمارات

إذا كنت تبحث عن بنك مناسب لفتح حساب إسلامي في الإمارات، فلحسن الحظ هناك خيارات عديدة ومتنوعة. نسرد فيما يلي مجموعة من أفضل الخيارات المتاحة:

§ حساب نور بنك الجاري – الحد الأدنى للرصيد الذي يجب الاحتفاظ به هو 3,000. لن تحتاج لدفع أي رسوم سنوية أو شهرية.

§ الحساب الجاري الإسلامي من بنك دبي الإسلامي – الحد الأدنى للرصيد هو 3,000 درهم، وبدون أي رسوم شهرية أو سنوية.

§ الحساب الجاري الإسلامي من بنك أبوظبي الأول (FAB) – الحد الأدنى للرصيد هو 3,000 درهم، وبدون أي رسوم لفتح الحساب.

§ الحساب الجاري من مصرف أبوظبي الإسلامي – الحد الأدنى للرصيد المطلوب الاحتفاظ به هو 3,000 درهم، فيما الحد الأدنى للراتب 8,000 درهم. لا توجد أي رسوم شهرية أو سنوية.

§ حساب الأمل الجاري في راك بنك – الحد الأدنى لرصيد الحساب 3,000 درهم.

خاتمة

تستند الحسابات البنكية الإسلامية على مبادئ الشريعة الإسلامية وتتميز بسهولة وسلاسة معاملاتها. تشترط بعض البنوك حدًا أدنى للراتب، ولكن تختلف قيمة هذا الحد من مكان إلى آخر. يمكنك فتح حساب بنكي إسلامي بمنتهى السهولة، والذي سيتيح لك الوصول إلى مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل من بينها الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف والرسائل القصيرة، بالإضافة إلى بطاقات الائتمان والعديد من المزايا الأخرى. توفر العديد من البنوك أنواعًا مختلفة من الحسابات الإسلامية، كما تشترط معايير معينة يتعين على العميل استيفاؤها.الحساب البنكي الإمارات