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صندوق تنمية الموارد البشرية: بائع الشاي عمل في 5 وظائف مصرفية وطبية وسياحية

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صندوق تنمية الموارد البشرية: بائع الشاي عمل في 5 وظائف مصرفية وطبية وسياحية صندوق تنمية الموارد البشرية: بائع الشاي عمل في 5 وظائف مصرفية وطبية وسياحية
وفقًا للسجلات الإدارية والبوابة الوطنية للعمل (طاقات)

صندوق تنمية الموارد البشرية: بائع الشاي عمل في 5 وظائف مصرفية وطبية وسياحية

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أنه تم التواصل ولقاء الشاب الذي ظهر في مقطع يمتهن بيع شاي الجمر بزي التخرج، وتحدث خلال المقطع عن عدم تمكنه من الحصول على فرصة عمل رغم حمله لدرجة الماجستير من إحدى الجامعات الأمريكية، وذلك لبحث موضوعه ومساعدته في الحصول على فرصة وظيفة مناسبة له.
واتضح وفقاً للسجلات الإدارية وسجلات البوابة الوطنية للعمل (طاقات) التابعة للصندوق، أن الشاب سبق أن عمل في 5 فرص وظيفية تنوعت الوظائف التي عمل بها بين عدة قطاعات، منها المصرفي والطبي والسياحي والغذائي، وبلغ مرتبه الشهري في إحدى الوظائف 8000 ريال، إلا أنه لم يستمر ويستقر في أي منها.صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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