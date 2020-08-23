"الشمري" يشكر القيادة لترقيته للرابعة عشرة

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رفع المستشار الإداري مدير عام الإدارة العامة للمنافسات والعقود بوزارة النقل، حامد بن محمد الشمري، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته للمرتبة الرابعة عشرة.

وعبر "الشمري" عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة الغالية، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له لتقديم المزيد من العطاء لما فيه خير للوطن.

وأعرب عن شكره وتقديره لوزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، على دعمه ومساندته، سائلًا المولى -عز وجل - التوفيق والإعانة لخدمة دينه ووطنه بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة.