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ثالث أكبر حصيلة في العالم.. إصابات "كورونا" بالهند بلغت 3 ملايين و40 ألفًا

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ثالث أكبر حصيلة في العالم.. إصابات "كورونا" بالهند بلغت 3 ملايين و40 ألفًا ثالث أكبر حصيلة في العالم.. إصابات "كورونا" بالهند بلغت 3 ملايين و40 ألفًا
تسجيل 69.239 حالة خلال يوم

ثالث أكبر حصيلة في العالم.. إصابات

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند حاجز الثلاثة ملايين، بعد الإعلان اليوم (الأحد) عن تسجيل 69.239 إصابة جديدة بالفيروس، في حين فتحت البلاد قطاعات عديدة بعد إغلاق أدى لتوقف أنشطة الشركات وألحق الضرر بالنمو الاقتصادي.

وأوضحت وزارة الصحة الاتحادية أنه بعد تسجيل أكثر من 60 ألف حالة جديدة في البلاد لليوم الخامس على التوالي، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى ثلاثة ملايين و40 ألف حالة، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والبرازيل فقط، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت الوزارة أن عدد حالات الوفاة في الهند ارتفع بواقع 912 حالة إلى 56.706 في المجمل.

وتفتح الهند بعض القطاعات ببطء وفقًا لقواعد محددة، لكنها لا تزال تفرض إجراءات عزل عام على المناطق الأكثر تضررًا بالجائحة.

وتوقف إنتاج الأفلام وأُغلقت المسارح في أنحاء البلاد بعدما فرض رئيس الوزراء ناريندرا مودي عزلًا عاماً استمر أكثر من شهرين في مارس/ آذار لكبح انتشار الفيروس.الهند الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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