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باحثًا سبل التعاون.. "الواصلي" يزور بلدية فيفاء

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هنأ "التليدي" بتعيينه رئيسًا لها

باحثًا سبل التعاون..

زار مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان محمد بن قاسم واصلي، بلدية محافظة فيفاء، والتقى خلال زيارته برئيس بلدية فيفاء الجديد سعيد بن جبران التليدي، مقدمًا له التهنئة بتعيينه رئيسًا للبلدية، وباحثًا معه سبل التعاون بين الهيئة والبلدية.

وكان "التليدي" قد باشر مهام عمله رئيسًا لبلدية فيفاء مطلع الأسبوع المنصرم، خلفًا للمهندس أحمد علوان، بعد قرار أصدره أمين منطقة جازان شمل إنهاء تكليف رؤساء سبع بلديات في المنطقة، وتدوير عدد منهم في بلديات المنطقة، وآخرين في منصبين بالأمانة.

هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بلدية محافظة فيفاء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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