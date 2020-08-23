عودة مراكز الأحياء بالمدينة لمزاولة أنشطتها.. لأول مرة منذ 4 أشهر

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مع الالتزام ببروتوكول الصحة في ظل جائحة كورونا

عادت مراكز أحياء المدينة المنورة إلى نشاطها، بعد إغلاق أربعة أشهر، عقب تخفيف القيود والإجراءات، ملتزمة ببروتوكول وزارة الصحة في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقال المدير التنفيذي لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة المدينة المنورة، أحمد حمزي، إن مراكز الأحياء عادت مجددًا بعد انقطاع أربعة أشهر لاستقبال المستفيدين بمجموعة من البرامج في شتى المجالات، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وتوفير كل سبل الوقاية للرواد، بما يتوافق مع البروتوكولات الصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة سابقًا.

وأوضح "حمزي" أن الجمعية أطلقت أربعة برامج تستهدف المرأة، وأخرى للبالغين استفاد منها حتى الآن أكثر من ٥٠ مستفيدًا، لاستثمار أوقاتهم فيما تبقى من الإجازة الصيفية، وإكسابهم مهارات علمية، وثقافية، وترفيهية، ورياضية، وفنية، وتجارب علمية، بالإضافة إلى التوعية الصحية المستمرة، خصوصًا حول جائحة كورونا.مراكز أحياء المدينة المنورة