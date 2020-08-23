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أكثر من 19 ألف معلم ومعلمة يعودون لمدارسهم في تعليم حائل

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أكثر من 19 ألف معلم ومعلمة يعودون لمدارسهم في تعليم حائل أكثر من 19 ألف معلم ومعلمة يعودون لمدارسهم في تعليم حائل
جاء ذلك وفقاً للتجهيزات الاحترازية والوقائية اللازمة في المدارس

أكثر من 19 ألف معلم ومعلمة يعودون لمدارسهم في تعليم حائل

عاد أكثر من 19 ألف معلم ومعلمة بتعليم حائل لمدارسهم اليوم، بحيث ‏سيكون الحضور الفعلي (المعلم - المعلمة) للمدرسة يومًا واحدًا على الأقل أسبوعياً، ويقدر هذا اليوم قادة المدارس , وذلك لما ورد في البيان الصادر من وزارة التعليم بشأن آلية عودة المدارس في ظل جائحة .


وأكد مدير إدارة الإشراف التربوي "بنين" بالإنابة سالم الموكاء حرص المدارس على تسليم المقررات في المواعيد المحددة وفقاً للتجهيزات الاحترازية والوقائية اللازمة في المدارس لضمان إيصال تلك الكتب لجميع الطلاب والطالبات بشكل صحي وآمن , مشيراً إلى دور المعلم المحوري في العملية التعليمية وتعزيز دور المشرفين التربويين في متابعة وتدريب المعلمين على التعليم (عن بُعد) عبر منصة "مدرستي" ليتمكنوا من الإلمام بجميع أدوات التفاعل.


وأوضحت من جانبها مديرة الإشراف التربوي "بنات" نوال الحربي حرص الإدارة على متابعة عودة الهيئة الإدارية والتعليمية في مدارس المنطقة وتسديد المدارس بالقائدات والوكيلات، بالإضافة إلى متابعة تسليم الكتب للطالبات بكل يسر وسهولة، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومتابعة رفع الجدول المدرسي في نظام نور.


‫وأشار قادة وقادات المدارس بحائل إلى أن الأسرة لها دور أساسي ومهم في عملية التعلم عن بُعد عبر منصة مدرستي, وذلك استعداداً لبدء العام الدراسي 1442هـ وفق الخطط الزمنية التي اعتمدتها الوزارة، مؤكدين على أهمية التعاون بين إدارة المدرسة وأولياء الأمور، وذلك للمساهمة في دعم العملية التعليمية في ظل الظروف الراهنة من خلال المساندة والمتابعة المستمرة للتحصيل العلمي للطالبات للوصول إلى النتائج المرجوة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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