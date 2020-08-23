"أمير تبوك" يستقبل "الغامدي" بمناسبة تكليفه أميناً للمنطقة

★ ★ ★ ★ ★

نوه بما يحظى به قطاع البلديات من دعم واهتمام كبير من القيادة الرشيدة

استقبل أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة اليوم، أمين المنطقة المكلف المهندس درويش بن علي الغامدي، بمناسبة تكليفه أميناً للمنطقة.

وفي بداية الاستقبال رحب أمير المنطقة بالغامدي، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله، منوهًا بما يحظى به قطاع البلديات بالمملكة من دعم واهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله -.

من جانبه أعرب المهندس الغامدي عن بالغ شكره وتقديره لأمير المنطقة على توجيهاته السديدة وعلى ما يوليه من دعم واهتمام ومتابعة للقطاع البلدي والخدمي بالمنطقة. حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني .أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز