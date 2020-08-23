أخبار عاجلة

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية -
"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول" -
"مدخلي" مديراً عاماً للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالحرم المكي -
مركز "متمم" يناقش أدوار وأهداف مجموعة تواصل الأعمال B20 تحت مظلة "العشرين" -
هلا التويجري لـ"سبق": كورونا أثّر بشكل كبير على الأسرة السعودية.. ومن المهم حالياً "الادخار" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
السياحة تصدر تحذيرا للشركات بشأن إجراء اختبار "PCR" في المعامل الخاصة -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"مشعل بن ماجد" يوجه بإزالة الأنشطة الصناعية غير المرخصة داخل أحياء جدة

Print
شكّل لجنة لمتابعتها في اجتماع عقده بحضور 7 جهات وشدد على البدء الفوري

وجه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز بتشكيل لجنة لمتابعة المنشآت والمصانع غير المرخصة داخل الأحياء بالمحافظة وإزالتها ونقل أنشطتها للمدن الصناعية وتنفيذ الاشتراطات النظامية.

جاء ذلك إثر اجتماع عقده اليوم بأعضاء لجنة إزالة الأنشطة الصناعية غير المرخصة والموجودة داخل الأحياء بمحافظة جدة، بحضور الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة وعضوية: أمانة جدة، غرفة جدة، شرطة جدة، الدفاع المدني، شركة الكهرباء، شركة المياه الوطنية، لجنة التعديات.


وأكد الأمير مشعل بن ماجد على العمل بتطبيق لائحة المخالفات من جهات الاختصاص، مشدداً على البدء الفوري بإزالة المواقع المخالفة بالمحافظة إنفاذا للتوجيهات السامية بهذا الشأن لما لتلك المخالفات من أضرار بيئية واقتصادية واجتماعية وأمنيةوحثهم على تضافر الجهود بين الجهات تنفيذا للأوامر والتعليمات بذلك، مؤكداً متابعته الشخصية لهذا الشأن.

الأمير مشعل بن ماجد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة

مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا"

مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا"

وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية

وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية

"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول"

"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول"

شبكة عيون الإخبارية