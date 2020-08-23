"مشعل بن ماجد" يوجه بإزالة الأنشطة الصناعية غير المرخصة داخل أحياء جدة

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شكّل لجنة لمتابعتها في اجتماع عقده بحضور 7 جهات وشدد على البدء الفوري

وجه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز بتشكيل لجنة لمتابعة المنشآت والمصانع غير المرخصة داخل الأحياء بالمحافظة وإزالتها ونقل أنشطتها للمدن الصناعية وتنفيذ الاشتراطات النظامية.

جاء ذلك إثر اجتماع عقده اليوم بأعضاء لجنة إزالة الأنشطة الصناعية غير المرخصة والموجودة داخل الأحياء بمحافظة جدة، بحضور الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة وعضوية: أمانة جدة، غرفة جدة، شرطة جدة، الدفاع المدني، شركة الكهرباء، شركة المياه الوطنية، لجنة التعديات.



وأكد الأمير مشعل بن ماجد على العمل بتطبيق لائحة المخالفات من جهات الاختصاص، مشدداً على البدء الفوري بإزالة المواقع المخالفة بالمحافظة إنفاذا للتوجيهات السامية بهذا الشأن لما لتلك المخالفات من أضرار بيئية واقتصادية واجتماعية وأمنيةوحثهم على تضافر الجهود بين الجهات تنفيذا للأوامر والتعليمات بذلك، مؤكداً متابعته الشخصية لهذا الشأن.

الأمير مشعل بن ماجد