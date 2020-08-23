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الكويت تتعهد بإعادة بناء صومعة القمح التي دمرها "انفجار بيروت"

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الكويت تتعهد بإعادة بناء صومعة القمح التي دمرها "انفجار بيروت" الكويت تتعهد بإعادة بناء صومعة القمح التي دمرها "انفجار بيروت"
القناعي: ستظل رمزًا لـ"كيفية إدارة العلاقات بين دولتين شقيقتين"

الكويت تتعهد بإعادة بناء صومعة القمح التي دمرها

قالت الكويت إنها ستعيد بناء صومعة الحبوب الكبيرة الوحيدة في لبنان، التي دمرها الانفجار الهائل في ميناء بيروت، مما أثار مخاوف من نقص الغذاء في بلد يعاني بالفعل من انهيار مالي.

وقال سفير الكويت في لبنان، عبدالعال القناعي، في تصريحات لإذاعة VdL المحلية في نهاية الأسبوع، إن الصومعة بُنيت لأول مرة عام 1969 بقرض تنمية كويتي.

ووفق رويترز نُقل عن القناعي قوله إن الكويت ستعيد بناء الصومعة الآن بحيث تظل رمزًا لـ"كيفية إدارة العلاقات بين دولتين شقيقتين تحترم كل منهما الأخرى".

وطمأن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، راؤول نعمة، اللبنانيين بأنه لن تكون هناك أزمة خبز في لبنان، الذي يشتري معظم قمحه من الخارج.

وقال مسؤول بالأمم المتحدة ومسؤول موانئ وخبير حبوب إقليمي في وقت سابق من الشهر الجاري إن خطط إنشاء صومعة حبوب أخرى في طرابلس، ثاني أكبر ميناء في لبنان، علقت منذ سنوات بسبب نقص التمويل.

وأدى انفجار الميناء إلى مقتل 180 شخصًا على الأقل وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية، مما دفع إلى الاستقالة.انفجار بيروت لبنان بيروت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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