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"تعليم الباحة" تبدأ تسليم الكتب الدراسية لأكثر من 55 ألف طالب وطالبة

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"تعليم الباحة" تبدأ تسليم الكتب الدراسية لأكثر من 55 ألف طالب وطالبة "تعليم الباحة" تبدأ تسليم الكتب الدراسية لأكثر من 55 ألف طالب وطالبة
في جميع المدارس مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية من كورونا

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة توزيع الكتب الدراسية لأكثر من 55 ألف طالب وطالبة، وذلك استعداداً للعام الدراسي الجديد 1442 هـ.
وأوضحت الإدارة أنها بدأت هذا الأسبوع تنفيذ خطة توزيع الكتب الدراسية في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من المستجد.

وأكدت أن أعضاء الهيئة الإدارية بالمدارس (قادة المدارس والوكلاء والمرشدين الطلابيين والإداريين) سيحضرون طيلة الأسبوع في المدارس لتسليم الكتب وأن كل مدرسة ستتولى عملية تسليم الكتب الدراسية لطلابها، من خلال جداول زمنية تم الإعلان عنها عبر حساب المدرسة على تويتر أو الرسائل النصية على جوال ولي أمر الطالب والطالبة لتحديد موعد تسلم الكتب الدراسية، مع تأكيدها على الطلاب وأولياء أمورهم عند استلام الكتب الدراسية ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامتهم.الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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