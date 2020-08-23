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#أمالا: تجاربنا ستزخر بالتأمل والشغف ومتعة الاستكشاف.. إنها رحلة استثنائية

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#أمالا: تجاربنا ستزخر بالتأمل والشغف ومتعة الاستكشاف.. إنها رحلة استثنائية #أمالا: تجاربنا ستزخر بالتأمل والشغف ومتعة الاستكشاف.. إنها رحلة استثنائية
ريفيرا البحر الأحمر تعد أحد المشروعات الكبرى التي يقدمها صندوق الاستثمارات

#أمالا: تجاربنا ستزخر بالتأمل والشغف ومتعة الاستكشاف.. إنها رحلة استثنائية

قال مشروع #أمالا اليوم إن تجاربه ستزخر بالتأمل والشغف ومتعة الاستكشاف، وفيها سينطلق الزوّار في رحلة استثنائية للتعرف على الثقافات من حولهم والتأمل والتفكر في ذواتهم أيضاً.

يذكر أن "أمالا" هو أحد المشروعات الوطنية الكبرى التي يقدمها صندوق الاستثمارات العامة، ويعد الأول ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان، والمعد ليصبح وجهة عالمية في قطاع السياحة الفاخرة المرتكزة على النقاهة والصحة والعلاج في واحدة من أجمل المناطق الساحرة غير المكتشفة في العالم.

ومن المتوقع الانتهاء من كامل المشروع بحلول العام 2028، وسيضم "أمالا" 700 فيلا وشقة فاخرة للتمليك، و200 متجر، بالإضافة إلى 2500 غرفة وجناح فندقي.

يذكر أن مشروع أمالا هو الريفيرا الجديد الواقع في قلب البحر الأحمر كجوهرة مكنونة على ساحل شمال غرب المملكة.

ووفق الموقع الرسمي للمشروع فقد استلهمت أمالا من القيادة الحكيمة ورؤية 2030 تطوير قطاع الضيافة، وأن تكون رائدة في مجال الرفاهية المتوقع انتعاشه في السنوات المقبلة.

وستكون أمالا وجهة فريدة من نوعها للمنتجعات الفاخرة بل ستفوق التصورات كافة، وستقدم أمالا مزيجًا من القيم والتجارب وفرص اكتشاف الذات لا مثيل لها في أي منتجع آخر.مشروع أمالا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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