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قراران إداريان بتكليفات جديدة في تعليم شقراء

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قراران إداريان بتكليفات جديدة في تعليم شقراء قراران إداريان بتكليفات جديدة في تعليم شقراء
"الزايدي" لـ"المدرسي" و"الحسن" لـ"التعليمية" بنين وبنات

قراران إداريان بتكليفات جديدة في تعليم شقراء

أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، قرارين إداريين تضمنا تجديد التكليف لمساعدي مدير تعليم شقراء للشؤون المدرسية والشؤون التعليمية لمدة عامين.

وتضمن القرار الأول، تجديد تكليف الدكتور عادل بن منير الزايدي مساعدًا لمدير تعليم شقراء للشؤون المدرسية، فيما تضمن القرار الثاني تجديد تكليف الدكتور إبراهيم بن عبدالله الحسن مساعدًا لمدير تعليم شقراء للشؤون التعليمية للبنبن.

من جانبه، أصدر مدير تعليم شقراء الدكتور خالد الشبانة، قرارًا بتكليف الدكتور إبراهيم الحسن مساعدًا للشؤون التعليمية للبنات إضافة إلى عمله مساعداً للشؤون التعليمبة للبنين.وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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