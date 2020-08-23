أخبار عاجلة

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية -
"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول" -
"مدخلي" مديراً عاماً للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالحرم المكي -
مركز "متمم" يناقش أدوار وأهداف مجموعة تواصل الأعمال B20 تحت مظلة "العشرين" -
هلا التويجري لـ"سبق": كورونا أثّر بشكل كبير على الأسرة السعودية.. ومن المهم حالياً "الادخار" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
السياحة تصدر تحذيرا للشركات بشأن إجراء اختبار "PCR" في المعامل الخاصة -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مكة.. إغلاق مستودع و5 منشآت تجارية خالفت تعليمات "كورونا"

Print
خلال 27 جولة رقابية ضمن جهود المحافظة على الصحة العامة

مكة.. إغلاق مستودع و5 منشآت تجارية خالفت تعليمات

نفذت وكالة البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مؤخراً 27 جولة رقابية على المُنشآت التجارية ضمن نطاق البلدية، في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أن الفرق الرقابية التابعة للبلدية قامت بإغلاق 5 مُنشآت تجارية لمخالفتها البروتوكولات الوقائية، إلى جانب إغلاق مستودع مخالف لبيع الأحذية والملابس الجاهزة.

وأشار المهندس عمر المالكي إلى جهود البلدية لمكافحة الباعة الجائلين المخالفين بالحدائق العامة، حيث تم مصادرة 483 كجم خضراوات وفواكه، وجرى تسليمها لجمعية حفظ النعمة بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إضافةً إلى مصادرة 4 عربات مُتنقلة لبيع الخضراوات والفواكه.

وأكَّد "المالكي" تكثيف الحملات وتشديد الرقابة والمتابعة الميدانية على المحال التجارية، للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية لمكافحة ، والحرص على التصدي لجميع المخالفات، داعيًا الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

مكة.. إغلاق مستودع و5 منشآت تجارية خالفت تعليمات

مكة.. إغلاق مستودع و5 منشآت تجارية خالفت تعليمات

أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"وقاية": هذه آلية السماح بعودة الموظف المؤكدة إصابته بفيروس كورونا

"وقاية": هذه آلية السماح بعودة الموظف المؤكدة إصابته بفيروس كورونا

"وقاية": هذه آلية السماح بعودة الموظف المؤكدة إصابته بفيروس كورونا

"وقاية": هذه آلية السماح بعودة الموظف المؤكدة إصابته بفيروس كورونا

وفاة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

وفاة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

العراق: 3837 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العراق: 3837 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية