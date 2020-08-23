أخبار عاجلة

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية -
"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول" -
"مدخلي" مديراً عاماً للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالحرم المكي -
مركز "متمم" يناقش أدوار وأهداف مجموعة تواصل الأعمال B20 تحت مظلة "العشرين" -
هلا التويجري لـ"سبق": كورونا أثّر بشكل كبير على الأسرة السعودية.. ومن المهم حالياً "الادخار" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
السياحة تصدر تحذيرا للشركات بشأن إجراء اختبار "PCR" في المعامل الخاصة -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ضبط 6 مخالفين لأنظمة الصيد في المحميتين الملكيتين بالرياض

Print
ضبط 6 مخالفين لأنظمة الصيد في المحميتين الملكيتين بالرياض ضبط 6 مخالفين لأنظمة الصيد في المحميتين الملكيتين بالرياض
قوات الأمن البيئي: بحوزتهم 4 بنادق هوائية و908 طلقات و11 طائراً

ضبط 6 مخالفين لأنظمة الصيد في المحميتين الملكيتين بالرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، عدداً من المخالفين لأنظمة الصيد في محميتي الإمام عبد العزيز بن محمد والملك عبد العزيز الملكيتين بالرياض.


وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط 6 مخالفين لأنظمة الصيد من المواطنين والمقيمين بمحمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية، وفي محمية الملك عبد العزيز الملكية، بحوزتهم 4 بنادق هوائية، و908 طلقات، و11 طائراً تم اصطيادها، وتم تحرير محاضر ضبط مخالفات صيد بدون ترخيص بحق المخالفين.


وأهاب المتحدث المالكي، بالمواطنين والمقيمين أهمية الالتزام بالأنظمة البيئية، مؤكداً أن القوات ستواصل مهامها في مراقبة مواقع الطيور المهاجرة وضبط من يخالف أنظمة ولوائح الصيد وإحالته للجهات المختصة لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقه.القوات الخاصة للأمن البيئي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة

مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا"

مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا"

وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية

وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية

"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول"

"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول"

شبكة عيون الإخبارية