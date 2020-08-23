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بعد "تنبيه الـ6 محافظات".. "مدني الباحة" يحذّر: ابتعدوا عن مجاري السيول

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بعد "تنبيه الـ6 محافظات".. "مدني الباحة" يحذّر: ابتعدوا عن مجاري السيول بعد "تنبيه الـ6 محافظات".. "مدني الباحة" يحذّر: ابتعدوا عن مجاري السيول
دعت إلى الإبلاغ عن أي حالات طارئة واتباع الإرشادات والتعليمات

بعد

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة لا سمح الله.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبّهت من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ9 مساءً -بمشيئة الله- مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة والأجزاء المجاورة لها).الدفاع المدني أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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