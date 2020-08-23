الطائف.. مركز صحي يعمل ١٦ ساعة يوميًّا بنظام الرعاية العاجلة

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إحدى مشاريع التطوير التي تَبَنّتها الوزارة لتقديم خدمات أفضل للمرضى

اعتمدت صحة الطائف، تشغيل مركز صحي رنية لمدة ١٦ ساعة يوميًّا، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر ليلًا.

وأوضحت "صحة الطائف" لـ"سبق"، أن الهدف من تشغيل المراكز الصحية الممتدة، هو تخفيف الضغط على طوارئ المستشفيات، وزيادة عدد المستفيدين من مراكز الرعاية العاجلة، وسهولة الوصول للخدمات في مراكز الرعاية الأولية؛ مؤكدة أن تشغيل المراكز الصحية ‏الممتدة بنظام الرعاية العاجلة، هي إحدى مشاريع التطوير التي تبنتها وزارة الصحة في إطار تقديم خدمات أفضل للمرضى.

وأكدت "صحة الطائف" أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على استثمار كل الإمكانيات المتاحة، وتجويد خدماتها للارتقاء بمستويات الأداء في مرافقها الصحية.صحة الطائف