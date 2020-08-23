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الشرطة الأمريكية تبحث عن "موزع عناق كورونا".. اعتداء وإرهاب

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الشرطة الأمريكية تبحث عن "موزع عناق كورونا".. اعتداء وإرهاب الشرطة الأمريكية تبحث عن "موزع عناق كورونا".. اعتداء وإرهاب
طلبت مساعدة السكان في التعرف على الفاعل.. واتهامات بالجملة

الشرطة الأمريكية تبحث عن

تبحث الشرطة في ولاية ماساشوستس الأمريكية عن رجل، متهم بنقل عدوى المستجد بين زوار أحد المتاجر.

وفي البلد الذي يُعد الأكثر تضررًا من الوباء العالمي، طلبت الشرطة في مدينة سبرنغفيلد، الجمعة، مساعدة السكان في التعرف على المتهم، الذي كان يتمشى في متجر "وولمارت" ويحتضن رواده، ثم يخبرهم أنه مصاب بالفيروس، حسب بيان نشرته على حساب رسمي لها بموقع "فيسبوك".

وقالت المصادر وفق "سكاي نيوز عربية": إن الرجل كان يمد يده لمصافحة زوار المتجر، ثم يحتضنهم فجأة ويقول: "لقد أعطيتكم للتو عناق كوفيد. أنتم الآن مصابون بكوفيد"، قبل أن يضحك ويغادر.

وأكدت الشرطة أن أحد من عانقهم الرجل كان مريض سرطان سابقًا؛ مما يعني أن إصابته بفيروس كورونا قد تشكل خطرًا على حياته؛ فيما لم يُعرف بعدُ ما إذا كان المتهم مصابًا بكورونا فعلًا أم لا.

وحسب تقارير صحفية أمريكية، كشف متحدث باسم الشرطة أن الرجل الذي "وزع الأحضان" يواجه تهمًا بـ"الاعتداء والضرب وتنظيم هجمات إرهابية".

وتعتبر الشرطة أن التهديد بنقل فيروس كورونا؛ حتى لو لم يكن صاحبه مصابًا؛ سيتم التعامل معه على قدم المساواة مع التهديد بتفجير قنبلة.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة أعلى الدول من حيث عدد ضحايا فيروس كورونا، مسجلة 5 ملايين و640749 حالة إصابة، و175397 وفاة.فيروس كورونا الجديد أمريكا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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