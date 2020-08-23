مكة المكرّمة.. 1538 مدرسة تبدأ تسليم الكتب الدراسية لـ 400 ألف طالب وطالبة

★ ★ ★ ★ ★

استعداداً للعام الدراسي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة في توزيع الكتب الدراسية في 1538 مدرسة يدرس بها 400 ألف طالب وطالبة، وذلك استعداداً للعام الدراسي الجديد 1442هـ.

وأوضحت الإدارة أنها بدأت هذا الأسبوع تنفيذ خطة توزيع الكتب الدراسية في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد مؤكدةً أن أعضاء الهيئة الإدارية بالمدارس (قادة المدارس والوكلاء والمرشدين الطلابيين والإداريين) سيوجدون طيلة الأسبوع في المدارس لتسليم الكتب، وأن كل مدرسة ستتولى عملية تسليم الكتب الدراسية لطلابها، من خلال جداول زمنية تم الإعلان عنها عبر حساب المدرسة على تويتر أو الرسائل النصية على جوّال ولي أمر الطالب والطالبة لتحديد موعد تسلم الكتب الدراسية.الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة