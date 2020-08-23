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مكة المكرّمة.. 1538 مدرسة تبدأ تسليم الكتب الدراسية لـ 400 ألف طالب وطالبة

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مكة المكرّمة.. 1538 مدرسة تبدأ تسليم الكتب الدراسية لـ 400 ألف طالب وطالبة مكة المكرّمة.. 1538 مدرسة تبدأ تسليم الكتب الدراسية لـ 400 ألف طالب وطالبة
استعداداً للعام الدراسي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من

مكة المكرّمة.. 1538 مدرسة تبدأ تسليم الكتب الدراسية لـ 400 ألف طالب وطالبة

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة في توزيع الكتب الدراسية في 1538 مدرسة يدرس بها 400 ألف طالب وطالبة، وذلك استعداداً للعام الدراسي الجديد 1442هـ.

وأوضحت الإدارة أنها بدأت هذا الأسبوع تنفيذ خطة توزيع الكتب الدراسية في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد مؤكدةً أن أعضاء الهيئة الإدارية بالمدارس (قادة المدارس والوكلاء والمرشدين الطلابيين والإداريين) سيوجدون طيلة الأسبوع في المدارس لتسليم الكتب، وأن كل مدرسة ستتولى عملية تسليم الكتب الدراسية لطلابها، من خلال جداول زمنية تم الإعلان عنها عبر حساب المدرسة على تويتر أو الرسائل النصية على جوّال ولي أمر الطالب والطالبة لتحديد موعد تسلم الكتب الدراسية.الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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