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جامعة الملك عبدالعزيز تطلق مبادرة برنامج التمويل المؤسسي للبحث والتطوير

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جامعة الملك عبدالعزيز تطلق مبادرة برنامج التمويل المؤسسي للبحث والتطوير جامعة الملك عبدالعزيز تطلق مبادرة برنامج التمويل المؤسسي للبحث والتطوير
يهدف إلى رفع جودة النشر العلمي ودعم البحوث الأساسية والتطبيقية

جامعة الملك عبدالعزيز تطلق مبادرة برنامج التمويل المؤسسي للبحث والتطوير

أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز -ممثلة في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي- برنامج التمويل المؤسسي للبحث والتطوير، المدعم من قِبَل وزارة التعليم؛ انطلاقًا من حرص الجامعة على دعم الباحثين والعملية البحثية.

ويهدف البرنامج إلى رفع جودة النشر العلمي، ودعم البحوث الأساسية والتطبيقية في الجامعة، وأيضًا دعم المعامل البحثية والبنى التحتية؛ إسهامًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تعزيز مكامن القوة البحثية في الجامعة، ودعم براءات الاختراع وتطوير النماذج الأولية.

وحددت وكالة الدراسات العليا الشروطَ والأحكام التي يجب توفرها للتقدم عبر الرابط https://gssr-dri.kau.edu.sa/Pages-278512.aspx، في موعد أقصاه يوم الخميس 22 / 1/1442هـ، كما تَضَمّنت الأولويات البحثية للجامعة ما يتعلق باستدامة الموارد الطبيعية، والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، وتطوير الصناعات، والقيم والمجتمع الإسلامي.جامعة الملك عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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