جازان.. توسع في برنامج الفحص الموسع بعيادات "تطمن" بمستشفيات المنطقة

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"الصحة" أطلقت مؤخرًا مراكز "تأكد" في 6 مواقع إضافة للفحص عن طريق السيارات

أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان مؤخرًا، مراكز "تأكد"، في ستة مواقع بالمنطقة، إضافة لمحطة الفحص الموسع عن طريق السيارات، ضمن برنامج الفحص الموسع للكشف عن فيروس كورونا المستجد؛ حيث يشتمل البرنامج على مسارين الأول عيادات "تطمن" المخصصة لمن يعانون من الأعراض، والمسار الآخر مراكز "تأكد" لمن لا يعانون أعراضًا.

وأوضحت "صحة جازان"، أن العمل جارٍ حاليًا لتشغيل عيادات "تطمن" في عدد من مستشفيات المنطقة، بعد أن كانت مقصورة خلال الأشهر القليلة الماضية على مراكز الرعاية الصحية الأولية فقط.

وأكدت أن عيادات "تطمن"، تقوم باستقبال وخدمة كل من يشعر بأعراض الفيروس؛ ومنها "ارتفاع درجة حرارة الجسم، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، والسعال، واحتقان الحلق، والإسهال، وفقدان حاسة الشم والتذوق"، وتستقبل المواطنين والمقيمين إلى جانب مخالفي نظام الإقامة، دون حجز موعد مسبق؛ مشيرة إلى أن مراكز "تأكد" مُخصصة لمن لا يشكون أعراضًا ويتطلب لذلك حجز موعد مسبق عبر تطبيق "صحتي".المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان