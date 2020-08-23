روسيا.. 4852 إصابة جديدة بكورونا و73 وفاة

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ارتفعت حصيلة الإصابات في البلاد إلى 956749 حالة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، بواقع 4852 إصابة؛ فيما تم تسجيل 73 حالة وفاة جديدة.

وبحسب آخر أرقام وإحصاءات المركز الروسي لمكافحة تفشي فيروس كورونا، الصادرة اليوم الأحد، ارتفعت حصيلة الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى 956749 إصابة، وحصد فيروس كورنا أرواح 16383 شخصًا حتى الآن.

ووفق "روسيا اليوم"، غادر المستشفى خلال اليوم الماضي 3163 شخصًا بعد تماثلهم للشفاء؛ مما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 770639 شخصًا.روسيا فيروس كورونا الجديد