أخبار عاجلة

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية -
"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول" -
"مدخلي" مديراً عاماً للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالحرم المكي -
مركز "متمم" يناقش أدوار وأهداف مجموعة تواصل الأعمال B20 تحت مظلة "العشرين" -
هلا التويجري لـ"سبق": كورونا أثّر بشكل كبير على الأسرة السعودية.. ومن المهم حالياً "الادخار" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
السياحة تصدر تحذيرا للشركات بشأن إجراء اختبار "PCR" في المعامل الخاصة -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

قبل الدراسة.. "نخيل خليص" تُناشد رفع كفاءة شبكات الاتصالات ولو بـ"عربة"!

Print
قبل الدراسة.. "نخيل خليص" تُناشد رفع كفاءة شبكات الاتصالات ولو بـ"عربة"! قبل الدراسة.. "نخيل خليص" تُناشد رفع كفاءة شبكات الاتصالات ولو بـ"عربة"!
السكان: لا يوجد بالمركز والقرى التابعة له سوى 4 أبراج لا تفي بالغرض المنشود

قبل الدراسة..

ناشَدَ سكان مركز النخيل التابع لمحافظة خليص بمنطقة مكة المكرمة، المسؤولين في هيئة الاتصالات، بضرورة رفع كفاءة أبراج الجوال الموجودة بالمركز، إلى جانب استحداث أبراج أخرى، وتنويع الشبكات قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد، والذي سيكون عن بُعد لمدة سبعة أسابيع بسبب ما فرضته جائحة كورونا.

وقال السكان في شكوى تَلَقّتها "سبق": "نعاني نحن سكان مركز النخيل التابع لمحافظة خليص بمنطقة مكة المكرمة، والواقع شرقي المحافظة 90كلم، من ضعف شبكات الاتصالات؛ حيث لا يوجد بالمركز والقرى التابعة له سوى أربعة أبراج، لا تفي بالغرض المنشود".

وأضافوا: "على الرغم من أن المركز يضم عددًا من الجهات الحكومية، من مركز إمارة ومركز صحي ومدارس ونحوها؛ إلا أنه يفتقر للاتصالات"؛ لافتين إلى أن عدد الطلاب يشارف 200 طالب؛ بينما يبلغ عدد الطالبات بالمركز 165 طالبة، جميعهم يتطلع لرفع كفاءة أبراج الجوال في المركز والقرى؛ وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد، والذي سيكون عن بُعد لمدة سبعة أسابيع بسبب ما فرضته جائحة كورونا، وليتمكنوا من الدخول على بوابة عين ومنصة مدرستي.

وذكر الأهالي أن القرى التابعة للمركز التي تفتقر لشبكة اتصال هي: قرية أم الملح، ونبط، وصفية، وثبل، وسدر، ووثرير، والشدخ، وعشرة، والحلقة العليا، والحلقة السفلي.

وأشاروا إلى أنه يوجد أبراج أربعة لشركة موبايلي لا تغطي المنطقة كاملة؛ مطالبين باستحداث أبراج لباقي الشركات وعلى رأسها شركة الاتصالات STC ولو بعربة متنقلة لكي يتمكن أبناؤهم وبناتهم من الدخول على بوابة عين ومنصة مدرستي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هلا التويجري لـ"سبق": كورونا أثّر بشكل كبير على الأسرة السعودية.. ومن المهم حالياً "الادخار"

هلا التويجري لـ"سبق": كورونا أثّر بشكل كبير على الأسرة السعودية.. ومن المهم حالياً "الادخار"

هلا التويجري لـ"سبق": كورونا أثّر بشكل كبير على الأسرة السعودية.. ومن المهم حالياً "الادخار"

هلا التويجري لـ"سبق": كورونا أثّر بشكل كبير على الأسرة السعودية.. ومن المهم حالياً "الادخار"

"السعودية لتمويل المساكن" تعيِّن "بندر الغامدي" رئيسًا تنفيذيًّا

"السعودية لتمويل المساكن" تعيِّن "بندر الغامدي" رئيسًا تنفيذيًّا

"السعودية لتمويل المساكن" تعيِّن "بندر الغامدي" رئيسًا تنفيذيًّا

"السعودية لتمويل المساكن" تعيِّن "بندر الغامدي" رئيسًا تنفيذيًّا

شبكة عيون الإخبارية