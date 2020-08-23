أخبار عاجلة

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية -
"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول" -
"مدخلي" مديراً عاماً للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالحرم المكي -
مركز "متمم" يناقش أدوار وأهداف مجموعة تواصل الأعمال B20 تحت مظلة "العشرين" -
هلا التويجري لـ"سبق": كورونا أثّر بشكل كبير على الأسرة السعودية.. ومن المهم حالياً "الادخار" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
السياحة تصدر تحذيرا للشركات بشأن إجراء اختبار "PCR" في المعامل الخاصة -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كم عامًا تكفي لإنجازها؟ هنا مشاريع جامعية متعثرة بجازان

Print
سنوات تشهد عليها "طب المناطق الحارة" و"تربية بنات صبيا" و"علوم الدرب"

كم عامًا تكفي لإنجازها؟ هنا مشاريع جامعية متعثرة بجازان

لا تزال عدد من المشاريع الجامعية بجازان متعثرة؛ على الرغم من مرور عشرات السنين عليها داخل المدينة التي بدأ تنفيذها في 2006 أو خارجها، وسط علامات استفهام عن أسباب ذلك التأخر؛ حيث إن كثيرًا منها كان من المفترض أن تكون رحلةُ التعليم قد بدأت فيها؛ إلا أن الأمر لا يزال حلمًا.

ومن تلك المشاريع، كلية طب المناطق الحارة والصحة العامة؛ فوفقًا للوحة المشروع بدأ تنفيذه عام 1433هـ، لكن ثمان سنوات لم تكن كافية لإنهاء ذلك المشروع الذي يعتبر صرحًا يترقبه أبناء جازان وطلاب الجامعة عمومًا، وكانت مدة المشروع أكثر من 2000 يوم؛ بينما استمرت أعمال الإنشاءات في عدد من مرافق الجامعة داخل المدينة الجامعية على الرغم من بدء الإنشاءات في تلك المدينة عام 2006، وخرجت تساؤلات عن مشروع تسويرها؛ لكن الجامعة لم ترد على تلك الاستفسارات؛ في حين أن جزءًا كبيرًا لم يتم تسويره بعد.

كما تتعثر كلية التربية للبنات بصبيا وفقًا للمسمى القديم، منذ سنوات؛ وسط ترقب لإنجاز المشروع واكتماله وبدء الدراسة به؛ نظرًا لمعاناة الطالبات ومنسوبي الكلية التي تعتبر من أقدم المنشآت في محافظة صبيا.

وكانت "سبق" قد طرحت موضوع تعثر كلية العلوم بالدرب في وقت سابق؛ حيث يتواصل تعثر مبنى مشروع الكلية الحكومي الجديد منذ خمس سنوات؛ إذ كان مقررًا له أن ينتهي خلال عشرين شهرًا؛ بينما لم ينتهِ حتى اليوم.

وفي وقت سابق، طالَبَ أهالي محافظة العارضة، بسرعة إنجاز مبنى كلية البنات المتعثر منذ سنوات؛ نظرًا لمعاناتهن من المبنى المستأجر وحاجتهن لشمول المبنى الجديد للعديد من التخصصات.

وتستعرض "سبق" تلك المشاريع المتعثرة لطرحها أمام المعنيين للكشف عن أوضاعها والإجراءات المتخذة حيالها؛ نظرًا لمرور كل تلك السنوات منذ البدء في تنفيذها.

وطرحت "سبق" استفسارات عدة على المتحدث باسم جامعة جازان حول كليتي الصحة العامة والتربية بصبيا، ومشروع تسوير الجامعة؛ إلا أنه لم يرد منذ أربعة أسابيع.

كم عامًا تكفي لإنجازها؟ هنا مشاريع جامعية متعثرة بجازان

كم عامًا تكفي لإنجازها؟ هنا مشاريع جامعية متعثرة بجازان

جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة

مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا"

مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا"

وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية

وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية

"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول"

"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول"

شبكة عيون الإخبارية