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.. 4852 إصابة جديدة بكورونا و73 وفاة

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روسيا.. 4852 إصابة جديدة بكورونا و73 وفاة .. 4852 إصابة جديدة بكورونا و73 وفاة
ارتفعت حصيلة الإصابات في البلاد إلى 956749 حالة

روسيا.. 4852 إصابة جديدة بكورونا و73 وفاة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في خلال الساعات الـ24 الماضية، بواقع 4852 إصابة؛ فيما تم تسجيل 73 حالة وفاة جديدة.

وبحسب آخر أرقام وإحصاءات المركز الروسي لمكافحة تفشي ، الصادرة اليوم الأحد، ارتفعت حصيلة الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى 956749 إصابة، وحصد فيروس كورنا أرواح 16383 شخصًا حتى الآن.

ووفق "روسيا اليوم"، غادر المستشفى خلال اليوم الماضي 3163 شخصًا بعد تماثلهم للشفاء؛ مما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 770639 شخصًا.روسيا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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