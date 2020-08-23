أخبار عاجلة

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية -
"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول" -
"مدخلي" مديراً عاماً للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالحرم المكي -
مركز "متمم" يناقش أدوار وأهداف مجموعة تواصل الأعمال B20 تحت مظلة "العشرين" -
هلا التويجري لـ"سبق": كورونا أثّر بشكل كبير على الأسرة السعودية.. ومن المهم حالياً "الادخار" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
السياحة تصدر تحذيرا للشركات بشأن إجراء اختبار "PCR" في المعامل الخاصة -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"المدني" أنهى البحث.. مصرع 3 وإصابة 12 في انهيار منزل شعبي بجدة

Print
"الفِرق" أخرجت 15 شخصاً من تحت الأنقاض ونُقلوا لمنطقة الفرز الطبي

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأُصيب 12 بإصابات نُقلوا على أثرها للمستشفى من جرّاء الانهيار الذي حدث في منزل شعبي بحي الرويس بجدة، مساء أمس.

وكان الدفاع المدني بمحافظة جدة قد أعلن اليوم، انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في الحادث الذي وقع بمنزل شعبي.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن المنزل مكون من ثلاثة أداور؛ حيث باشرت الفرق عملها بالبحث تحت الأنقاض عن أشخاص مفقودين؛ وذلك باستخدام أجهزة البحث تحت الأنقاض.

وتابع: "وبرفع الأنقاض وتمشيط كامل الموقع تم إخراج ١٥ شخصاً من تحت الأنقاض ونقلهم الى منطقة الفرز الطبي التي تم إنشاؤها بالموقع لفرز الحالات، ومن ثم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى".

وأوضح "الغامدي": "نتج عن الحادث ١٢ حالة إصابة نُقلوا على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، و٣ حالات وفاة"، سائلاً الله لهم الرحمة والغفران.

الدفاع المدني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة

مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا"

مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا"

وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية

وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية

"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول"

"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول"

شبكة عيون الإخبارية