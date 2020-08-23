كم عامًا تكفي لإنجازها؟ هنا مشاريع جامعية متعثرة بجازان

★ ★ ★ ★ ★

سنوات تشهد عليها "طب المناطق الحارة" و"تربية بنات صبيا" و"علوم الدرب"

لا تزال عدد من المشاريع الجامعية بجازان متعثرة؛ على الرغم من مرور عشرات السنين عليها داخل المدينة التي بدأ تنفيذها في 2006 أو خارجها، وسط علامات استفهام عن أسباب ذلك التأخر؛ حيث إن كثيرًا منها كان من المفترض أن تكون رحلةُ التعليم قد بدأت فيها؛ إلا أن الأمر لا يزال حلمًا.

ومن تلك المشاريع، كلية طب المناطق الحارة والصحة العامة؛ فوفقًا للوحة المشروع بدأ تنفيذه عام 1433هـ، لكن ثمان سنوات لم تكن كافية لإنهاء ذلك المشروع الذي يعتبر صرحًا يترقبه أبناء جازان وطلاب الجامعة عمومًا، وكانت مدة المشروع أكثر من 2000 يوم؛ بينما استمرت أعمال الإنشاءات في عدد من مرافق الجامعة داخل المدينة الجامعية على الرغم من بدء الإنشاءات في تلك المدينة عام 2006، وخرجت تساؤلات عن مشروع تسويرها؛ لكن الجامعة لم ترد على تلك الاستفسارات؛ في حين أن جزءًا كبيرًا لم يتم تسويره بعد.

كما تتعثر كلية التربية للبنات بصبيا وفقًا للمسمى القديم، منذ سنوات؛ وسط ترقب لإنجاز المشروع واكتماله وبدء الدراسة به؛ نظرًا لمعاناة الطالبات ومنسوبي الكلية التي تعتبر من أقدم المنشآت في محافظة صبيا.

وكانت "سبق" قد طرحت موضوع تعثر كلية العلوم بالدرب في وقت سابق؛ حيث يتواصل تعثر مبنى مشروع الكلية الحكومي الجديد منذ خمس سنوات؛ إذ كان مقررًا له أن ينتهي خلال عشرين شهرًا؛ بينما لم ينتهِ حتى اليوم.

وفي وقت سابق، طالَبَ أهالي محافظة العارضة، بسرعة إنجاز مبنى كلية البنات المتعثر منذ سنوات؛ نظرًا لمعاناتهن من المبنى المستأجر وحاجتهن لشمول المبنى الجديد للعديد من التخصصات.

وتستعرض "سبق" تلك المشاريع المتعثرة لطرحها أمام المعنيين للكشف عن أوضاعها والإجراءات المتخذة حيالها؛ نظرًا لمرور كل تلك السنوات منذ البدء في تنفيذها.

وطرحت "سبق" استفسارات عدة على المتحدث باسم جامعة جازان حول كليتي الصحة العامة والتربية بصبيا، ومشروع تسوير الجامعة؛ إلا أنه لم يرد منذ أربعة أسابيع.

جازان