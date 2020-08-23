"ويندوز 10" تُطَوّر أداةً يمكنها تشغيل أي تطبيقات من هاتفك مباشرة

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تتوافق حاليًا للعمل على هواتف "سامسونج" الحديثة مثل "نوت 20"

طوّرت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية خدمةً عبر نظام تشغيلها الأشهر "ويندوز 10"، والتي أطلقت عليها اسم "ويندوز 10 يور فون".

ويمكن لتلك الخدمة الجديدة تشغيل أي من تطبيقات الأجهزة المحمولة على سطح المكتب الخاص بك.

وتتوافق تلك الخدمة حاليًا للعمل على هواتف "سامسونج" الحديثة مثلًا "غلاكسي نوت 20"، ومن المتوقع أن يتم دعم هواتف أحدث في الفترة المقبلة.

وتمنح تلك الخدمة تجربة فريدة لـ"تعدد المهام"؛ حيث يمكنك استخدام التطبيقات الخاصة بأجهزة "سامسونج" على حاسبك الشخصي أو المحمول، وباستخدام الفأرة أو لوحة المفاتيح أو اللمس التفاعلي.مايكروسوفت