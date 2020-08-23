أخبار عاجلة

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية -
"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول" -
"مدخلي" مديراً عاماً للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالحرم المكي -
مركز "متمم" يناقش أدوار وأهداف مجموعة تواصل الأعمال B20 تحت مظلة "العشرين" -
هلا التويجري لـ"سبق": كورونا أثّر بشكل كبير على الأسرة السعودية.. ومن المهم حالياً "الادخار" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
السياحة تصدر تحذيرا للشركات بشأن إجراء اختبار "PCR" في المعامل الخاصة -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"طقس اليوم" بتوقيع "المسند": هذه المواقع موعودة بالهطولات

Print
قال: أمطار متفرقة ورياح نشطة قد تثير غباراً بمنطقتين

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، هطول أمطار متفرقة، على المرتفعات اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم #الأحد متوقع أن تتشكّل السحب فوق مرتفعات السروات في #عسير و#جازان، وقد يهطل منها أمطار متفرقة، وقد تمتد الحالة إلى مرتفعات #الباحة".

وأضاف: "متوقع أن تكون الرياح غربية نشطة قد تثير بعض #الغبار في منطقتي #مكة و#المدينة".

حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة

مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا"

مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا"

وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية

وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية

"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول"

"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول"

شبكة عيون الإخبارية