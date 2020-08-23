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29 برنامجًا تدريبيًّا لتهيئة معلمي ومعلمات عسير

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29 برنامجًا تدريبيًّا لتهيئة معلمي ومعلمات عسير 29 برنامجًا تدريبيًّا لتهيئة معلمي ومعلمات عسير
لمدة 15 يومًا وضمن الاستعدادات لتنمية مهاراتهم

29 برنامجًا تدريبيًّا لتهيئة معلمي ومعلمات عسير

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، خطة التدريب والابتعاث لبرامج أسبوع التهيئة للعام الدراسي الجديد.

وأبان مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أن البرامج تستهدف المعلمين والمعلمات، بواقع 15 برنامجًا للمعلمين و14 برنامجًا للمعلمات، تبدأ اليوم وتستمر لمدة خمسة أيام؛ مشيرًا إلى أن التسجيل في البرامج يتم عبر منصة التطوير المهني، وستقدم عبر الاتصال المرئي.

وأكد أن البرامج تأتي ضمن الاستعدادات المركزة لدعم المعلمين والمعلمات وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في الممارسات المهنية في ظل المرحلة الحالية.الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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