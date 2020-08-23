التعليم: بدء توزيع حسابات الدخول إلى منصة مدرستي للمستخدمين هذا الأسبوع

★ ★ ★ ★ ★

الشهري: وفق آلية تضمن وصول تلك الحسابات إلى المستفيدين كافة بطريقة آمنة

أكدت وزارة التعليم أنها ستبدأ خلال هذا الأسبوع توزيع حسابات الدخول إلى منصة مدرستي للمستخدمين.

وقالت المتحدثة الرسمية للوزارة إبتسام الشهري؛ عبر حسابها على تويتر: تبدأ #وزارة_التعليم خلال الأسبوع الحالي وبشكل تتابعي؛ توزيع حسابات الدخول إلى #منصة_مدرستي للمستخدمين من الطلاب والطالبات، والمعلمين والمعلمات وقادة المدارس والمشرفين التربويين؛ وفق آلية تضمن وصول تلك الحسابات إلى المستفيدين كافة بطريقة آمنة.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قد رحب بعودة المعلمين والمعلمات وقادة المدارس إلى مدارسهم مع بداية العام الدراسي.وزارة التعليم