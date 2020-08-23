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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 23.2 مليون

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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 23.2 مليون جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 23.2 مليون
الولايات المتحدة تتصدّر دول العالم تليها البرازيل والهند وروسيا

جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 23.2 مليون

أظهرت بيانات مجمعة لحالات ، أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 23.2 مليون صباح اليوم الأحد.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات تجاوز 23 مليوناً و203 آلاف حالة.

كما أظهر أن عدد المتعافين يقترب من 15 مليوناً، فيما تجاوز عدد الوفيات 804 آلاف.

وتتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب إفريقيا وبيرو والمكسيك وكولومبيا وتشيلي وإسبانيا وإيران والأرجنتين والمملكة المتحدة وبنجلاديش.

كما تتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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