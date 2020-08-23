أخبار عاجلة

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
وزير التعليم يناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والهندسية والدبلومات التطبيقية -
"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول" -
"مدخلي" مديراً عاماً للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالحرم المكي -
مركز "متمم" يناقش أدوار وأهداف مجموعة تواصل الأعمال B20 تحت مظلة "العشرين" -
هلا التويجري لـ"سبق": كورونا أثّر بشكل كبير على الأسرة السعودية.. ومن المهم حالياً "الادخار" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
السياحة تصدر تحذيرا للشركات بشأن إجراء اختبار "PCR" في المعامل الخاصة -
مصر تسجل 206 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بـ "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

البيت الأبيض: مؤتمر صحفي لـ"" اليوم للحديث عن "تحقيق اختراق في علاج كورونا"

Print
البيت الأبيض: مؤتمر صحفي لـ"ترامب" اليوم للحديث عن "تحقيق اختراق في علاج كورونا" البيت الأبيض: مؤتمر صحفي لـ"" اليوم للحديث عن "تحقيق اختراق في علاج كورونا"
كايلي ماكناني: سيحضره وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية ورئيس إدارة الغذاء والدواء

البيت الأبيض: مؤتمر صحفي لـ

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ، سيعقد مؤتمرًا صحفيًّا، اليوم الأحد؛ للحديث عن "تحقيق اختراق في علاج كورونا".

ووفق "رويترز" قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، في تصريح أمس السبت: إن المؤتمر سيحضره وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، أليكس عازار، ورئيس إدارة الغذاء والدواء، ستيفان هان.

ودعا الرئيس الأمريكي أمس في تغريدة على "تويتر"، إلى ضرورة التركيز على السرعة من أجل التوصل لعلاج كورونا وإنقاذ حياة الناس.

وتُعَد الولايات المتحدة أكثر الدول تضررًا في العالم جراء تفشي وباء كورونا؛ حيث سجلت أكثر من 5.6 مليون إصابة؛ فيما حصد الفيروس هناك أرواح أكثر من 176 ألف شخص حتى الآن.دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هيلاري كلينتون تنصح "بايدن": لا تُقِر بالهزيمة أمام "ترامب"

هيلاري كلينتون تنصح "بايدن": لا تُقِر بالهزيمة أمام "ترامب"

الجمهوريون يسمون ترامب مرشحا للانتخابات.. وتظاهرات عقب مقتل مواطن من أصول إفريقية

الجمهوريون يسمون ترامب مرشحا للانتخابات.. وتظاهرات عقب مقتل مواطن من أصول إفريقية

"ترامب" يعلن الطوارئ في تكساس بسبب العاصفتَيْن الاستوائيتَيْن "ماركو" و"لورا"

"ترامب" يعلن الطوارئ في تكساس بسبب العاصفتَيْن الاستوائيتَيْن "ماركو" و"لورا"

"ترامب" يعلن الطوارئ في تكساس بسبب العاصفتَيْن الاستوائيتَيْن "ماركو" و"لورا"

"ترامب" يعلن الطوارئ في تكساس بسبب العاصفتَيْن الاستوائيتَيْن "ماركو" و"لورا"

شبكة عيون الإخبارية