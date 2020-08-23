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وزير التعليم مرحباً بعودة المعلمين: نواصل العمل بروح الفريق الواحد

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وزير التعليم مرحباً بعودة المعلمين: نواصل العمل بروح الفريق الواحد وزير التعليم مرحباً بعودة المعلمين: نواصل العمل بروح الفريق الواحد
نحن أكثر استعداداً وتفاؤلاً على تجاوز التحديات لنكتب معاً قصة نجاح

وزير التعليم مرحباً بعودة المعلمين: نواصل العمل بروح الفريق الواحد

رحب وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بعودة المعلمين والمعلمات وقادة المدارس إلى مدارسهم مع بداية العام الدراسي.

وقال عبر حسابه في "تويتر": زملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات وقادة المدارس والمشرفين وأعضاء هيئة التدريس والمدربين في الجامعات والتدريب التقني؛ يسرني أن أرحب بعودتكم جميعاً مع بداية عام دراسي جديد؛ لنواصل العمل بروح الفريق الواحد، ونحن أكثر استعداداً وتفاؤلاً على تجاوز التحديات، لنكتب معاً قصة نجاح جديدة.

وزير التعليم مرحباً بعودة المعلمين: نواصل العمل بروح الفريق الواحد

وزير التعليم حمد آل الشيخ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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