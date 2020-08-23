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كفاك أكاذيب.. حزب تركي لـ"أردوغان": إن لم تكن مضللًا فأعطِ المواطنين نصيبهم!

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كفاك أكاذيب.. حزب تركي لـ"أردوغان": إن لم تكن مضللًا فأعطِ المواطنين نصيبهم! كفاك أكاذيب.. حزب تركي لـ"أردوغان": إن لم تكن مضللًا فأعطِ المواطنين نصيبهم!
تصريحات الرئيس التركي باكتشاف كميات كبيرة من الغاز الطبيعي تثير هجومًا حادًّا

كفاك أكاذيب.. حزب تركي لـ

شن حزب اليسار التركي المعارض، هجومًا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن اكتشاف تركيا لكميات كبيرة من الغاز الطبيعي، وقال: إن الشعب اعتاد على اعتماد النظام الحاكم على أنباء مشكوك في مصداقيتها لإنقاذ شعبيته.

وطالَبَ الحزب، في بيان رسمي نشره موقع "تركيا الآن"، النظامَ التركي بالكف عن محاولات تضليل الشعب التركي بقصص نجاح مصطنعة؛ مضيفًا: إذا كان من المتوقع أن يزداد إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد بشكل كبير، فيجب أن يحصل المواطنون على نصيبهم من الأخبار السارة بتخفيض الغاز الطبيعي إلى النصف.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" القاهرية، تأتي انتقادات حزب اليسار متزامنة مع الانتقادات التي وجهتها أصوات من المعارضة التركية للرئيس التركي؛ معتبرة أن تصريحاته الأخيرة ليست إلا مجرد ألاعيب جديدة لإلهاء الشعب عن فشله في إدارة الأزمات الاقتصادية.

وكان الرئيس التركي قد زعم خلال كلمة له، أمس الجمعة، أن تركيا "ستبدأ حقبة جديدة من الآن"، وقال: إن 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في البحر الأسود جرى اكتشافها وستكون متاحة للاستخدام بحلول عام 2023.أردوغان تركيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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