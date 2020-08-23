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كوريا الجنوبية: 397 إصابة جديدة بكورونا

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كوريا الجنوبية: 397 إصابة جديدة بكورونا كوريا الجنوبية: 397 إصابة جديدة بكورونا
منها 387 انتقالاً محلياً للعدوى و10 حالات قادمة من الخارج

كوريا الجنوبية: 397 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تسجيل 397 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، منها 387 انتقالاً محلياً للعدوى و10 حالات قادمة من الخارج.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 17 ألفاً و399 إصابة، وفقاً لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وفرضت الكورية المرحلة الثانية من التباعد الاجتماعي على نطاق الدولة ابتداءً من اليوم الأحد.

وارتفع عدد حالات الشفاء بواقع 31 حالة ليصل إلى 14 ألفاً و200 حتى منتصف ليلة أمس.

وبلغ عدد المرضى الخاضعين للعلاج في العزل الصحي 2890 شخصاً، بزيادة قدرها 366 شخصاً، منهم 30 في حالة خطيرة أو حرجة.كوريا الجنوبية الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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