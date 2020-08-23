"الأرصاد": تنشط الرياح السطحية على الشرقية والقصيم والرياض ونجران ومكة وجازان

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تكوُّن سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تكوُّن سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الشرقية، القصيم، الرياض، نجران، مكة المكرّمة، جازان).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد