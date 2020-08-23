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في ختام الجولة 32 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى .. 3 انتصارات وتعادلان

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الباطن يعتلي الصدارة .. والعين يتراجع للوصافة

في ختام الجولة 32 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى .. 3 انتصارات وتعادلان

اختتمت مساء أمس السبت منافسات الجولة الـ32 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بـ 5 مباريات، حيث فاز فريق النجوم على مضيفه النهضة بنتيجة 2-1، ليرتفع رصيد النجوم إلى 29 نقطة بالمركز الثامن عشر، وبقي فريق النهضة عند رصيده السابق بـ 51 نقطة بالمركز السادس.

وتعادل الكوكب مع ضيفه الثقبة بنتيجة 1-1، ليرفع الكوكب رصيده عند 35 نقطة بالمركز الرابع عشر، بينما رفع الثقبة رصيده إلى 47 نقطة بالمركز السابع، فيما فاز الباطن على ضيفه حطين بنتيجة 1-0، ليرفع الباطن رصيده إلى 63 نقطة "بالمركز الأول"، بينما تجمد رصيد حطين عند 29 نقطة بالمركز السابع عشر.

وكسب الجبلين ضيفه المجزل بنتيجة 4-0، ليصبح رصيد الجبلين 45 نقطة بالمركز التاسع، فيما بقي رصيد المجزل عند 29 نقطة بالمركز التاسع عشر، وفي آخر مباريات الجولة تعادل أحد مع ضيفه البكيرية بنتيجة 1-1، ليصبح رصيدهما 55 نقطة بالمركزين الرابع والخامس (تواليًا).

في ختام الجولة 32 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى .. 3 انتصارات وتعادلان

دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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